CONRED recomienda declarar Alerta Anaranjada a nivel nacional ante el avance de la tormenta tropical Cristina

Jun 8, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Osmar Toc.

GUATEMALA – El Despacho Superior de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) sostuvo una reunión de coordinación de carácter urgente con los gobernadores departamentales de todo el país.

El objetivo principal del encuentro fue informar sobre las acciones de preparación, prevención y respuesta que se deben implementar de forma inmediata ante el inminente acercamiento y los efectos potenciales de la tormenta tropical Cristina en el territorio nacional.

De acuerdo con el aviso meteorológico número 3 emitido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), la tormenta tropical Cristina se localiza actualmente en la posición geográfica 12.1 N y 87.8 W, registrando vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (aproximadamente 72 km/h) y un desplazamiento con dirección norte a una velocidad de 6 millas por hora.

Los modelos de predicción numérica muestran un cono de trayectoria e impactos potenciales que mantiene en estricta observancia a la región centroamericana. Debido a que el modelo meteorológico se actualiza cada seis horas, el monitoreo es constante.

Ante este panorama y previendo un incremento considerable en las condiciones de lluvia para las próximas horas, las autoridades de la CONRED recomendaron de manera oficial a las gobernaciones adoptar la declaratoria de Alerta Anaranjada Institucional.

Asimismo, se solicitó la activación inmediata de los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) a nivel departamental y municipal para coordinar los recursos logísticos y fortalecer los mecanismos de atención y resguardo a la población que pudiera resultar vulnerable.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender los planes de evacuación preventiva si fuera necesario.