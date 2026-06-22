Conred pronostica lluvias y ambiente cálido durante la semana

Jun 22, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en el Boletín Informativo 184-2026, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informa que del 22 al 26 de junio se pronostican condiciones de ambiente cálido y húmedo en gran parte del territorio nacional, acompañadas de neblina durante las primeras horas de la mañana y lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente, por la tarde y noche, de acuerdo con el análisis del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

«Las precipitaciones estarán asociadas al ingreso de humedad desde ambos litorales y el paso de ondas del Este. Estas condiciones favorecerán lluvias en regiones como la Meseta Central, Pacífico, Petén, Caribe, Franja Transversal del Norte, Alta Verapaz, Motagua y Valles de Oriente, donde también se mantendrán temperaturas elevadas durante el día», indica la publicación de Conred.

Las autoridades informan que por la saturación de los suelos y la persistencia de las lluvias, existe la posibilidad de que se registren crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos y daños en la red vial. En áreas cercanas a la cadena volcánica también podrían generarse lahares, especialmente, si las lluvias son prolongadas.

Conred recomienda a la población:

Mantenerse informada a través de sus cuentas oficiales.

No cruzar ríos crecidos.

Identificar rutas seguras de evacuación.

Revisar el estado de drenajes y cunetas en viviendas y comunidades.

Ante cualquier situación de emergencia, se solicita reportarla a las autoridades locales y al 119 de Conred.

Información y fotografía Conred