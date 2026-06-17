Conred informa que más de 1 mil 500 viviendas han sido afectadas por lluvias

Jun 17, 2026 | Actualidad, Clima, Nacionales, Portada | 0 Comentarios

Por Multimedia Stereo 100 |

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), por medio del Boletín Informativo 177-2026, informa que las lluvias han afectado, hasta el 16 de junio, 1 mil 513 viviendas (55 con daño leve, 1 mil 402 con moderado y 56 con severo).

«El departamento de Alta Verapaz reporta mayor afectación en este sector, así como la mayor cantidad de emergencias asociadas a las lluvias con un total de 83. Sus municipios más afectados han sido: Santa María Cahabón, Fray Bartolomé De Las Casas y Senahú», indica la publicación de Conred.

Conred desarrolla las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para gestionar la atención a las familias afectadas. Las autoridades informaron que también se gestionan la administración de albergues en cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta (PNR).

Conred recomienda a la población:

  • Identificar las áreas seguras en su comunidad.
  • Preparar su mochila de las 72 horas.
  • Aplicar el principio de autoevacuación de ser necesario.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Información y fotografía Conred

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