Conred informa que más de 1 mil 500 viviendas han sido afectadas por lluvias

Jun 17, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), por medio del Boletín Informativo 177-2026, informa que las lluvias han afectado, hasta el 16 de junio, 1 mil 513 viviendas (55 con daño leve, 1 mil 402 con moderado y 56 con severo).

«El departamento de Alta Verapaz reporta mayor afectación en este sector, así como la mayor cantidad de emergencias asociadas a las lluvias con un total de 83. Sus municipios más afectados han sido: Santa María Cahabón, Fray Bartolomé De Las Casas y Senahú», indica la publicación de Conred.

Conred desarrolla las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para gestionar la atención a las familias afectadas. Las autoridades informaron que también se gestionan la administración de albergues en cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta (PNR).

Conred recomienda a la población:

Identificar las áreas seguras en su comunidad.

Preparar su mochila de las 72 horas.

Aplicar el principio de autoevacuación de ser necesario.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Información y fotografía Conred