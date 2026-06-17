Conred informa que más de 1 mil 500 viviendas han sido afectadas por lluvias

Por Multimedia Stereo 100 |
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), por medio del Boletín Informativo 177-2026, informa que las lluvias han afectado, hasta el 16 de junio, 1 mil 513 viviendas (55 con daño leve, 1 mil 402 con moderado y 56 con severo).
«El departamento de Alta Verapaz reporta mayor afectación en este sector, así como la mayor cantidad de emergencias asociadas a las lluvias con un total de 83. Sus municipios más afectados han sido: Santa María Cahabón, Fray Bartolomé De Las Casas y Senahú», indica la publicación de Conred.
Conred desarrolla las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para gestionar la atención a las familias afectadas. Las autoridades informaron que también se gestionan la administración de albergues en cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta (PNR).
Conred recomienda a la población:
- Identificar las áreas seguras en su comunidad.
- Preparar su mochila de las 72 horas.
- Aplicar el principio de autoevacuación de ser necesario.
- Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
Información y fotografía Conred