Conred imparte taller por actividad del volcán Santiaguito y condiciones del tiempo en El Palmar

Jun 12, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Xela |

Por Rubén Jocol |

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la preparación de las comunidades expuestas a amenazas naturales, la Secretaría de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) desarrolla un taller de fortalecimiento de capacidades dirigido a integrantes de la Coordinadora Local para la Reducción de Desastres (Colred) del cantón Belén, El Palmar, Quetzaltenango.

La actividad estuvo enfocada en actualizar conocimientos sobre la actividad del volcán Santiaguito y las condiciones del tiempo previstas para 2026, incluyendo la temporada de lluvias, la canícula, la temporada de huracanes y la posible influencia del fenómeno de El Niño.

Durante la jornada, personal del Departamento de Prevención de Volcanes de la SE-CONRED compartió información actualizada sobre el comportamiento del volcán Santiaguito, uno de los complejos volcánicos más activos del país, así como recomendaciones de seguridad para las comunidades cercanas.

Además, abordaron escenarios asociados a las condiciones climáticas que podrían registrarse durante los próximos meses, permitiendo a los participantes conocer los posibles riesgos y las acciones de preparación que pueden implementar en beneficio de sus comunidades.

Colred constituye el primer nivel de organización comunitaria dentro del Sistema Conred y desempeñan un papel fundamental en la gestión integral del riesgo de desastres en los territorios. Sus integrantes son líderes comunitarios capacitados para identificar amenazas, promover medidas de prevención, coordinar acciones de preparación y apoyar la respuesta ante emergencias en sus localidades.

La actividad contó con la participación de representantes de la SE-CONRED, integrantes de Colred del cantón Belén y estudiantes en práctica del Centro Universitario de Occidente (Cunoc), fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones, academia y comunidades.

A través de estos espacios de capacitación, la SE-CONRED continúa fortaleciendo las capacidades locales para la reducción del riesgo de desastres, promoviendo comunidades más preparadas, organizadas y resilientes ante eventos adversos.