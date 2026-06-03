CONRED emite avisos informativos para la población y alcaldías sobre el monitoreo de ríos por época de lluvias

Jun 3, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región , Xela |

NACIONALES – La Secretaría Ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres difundió sus boletines institucionales correspondientes al monitoreo habitual de la temporada climática actual.

Estas publicaciones técnicas tienen como objetivo mantener la comunicación constante entre los entes de protección civil, las autoridades locales y la ciudadanía en general ante el comportamiento de los distintos caudales del país.

Los reportes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología señalan que, debido a las precipitaciones normales del invierno, algunos de los ríos bajo vigilancia presentan variaciones e incrementos en sus niveles de forma estacional.

Por tal motivo, el Sistema CONRED mantiene la observación de las condiciones hidrometeorológicas para coordinar cualquier acción preventiva de carácter territorial que fuese necesaria en las comunidades cercanas a las cuencas.

Recomendaciones de prevención ordinaria para los ciudadanos

Por medio del Aviso Informativo Número 20-2026, la institución estatal compartió una serie de pautas básicas de seguridad destinadas a la población en general:

Evitar la permanencia o realización de actividades en las orillas de aquellos ríos o quebradas que registren variaciones en su caudal.

Abstenerse de cruzar afluentes con niveles crecidos, ya sea de forma peatonal o a bordo de vehículos.

Mantener la organización familiar mediante la revisión del Plan Familiar de Respuesta y la verificación de la Mochila de las 72 horas.

Identificar con antelación las rutas de evacuación y los puntos de encuentro establecidos dentro de la comunidad.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse al tanto de las actualizaciones meteorológicas oficiales.

Lineamientos de coordinación para las autoridades locales

De igual manera, el Aviso Informativo Número 21-2026 detalla los aspectos de coordinación orientados a las estructuras municipales y departamentales:

Mantener el monitoreo técnico de las áreas propensas a registrar desbordamientos dentro de sus límites territoriales.

Promover la difusión de información preventiva sobre el resguardo de los recursos comunitarios ante el invierno.

Socializar los planes de respuesta locales y verificar las rutas operativas de enlace institucional.

Coordinar las tareas de preparación de forma conjunta con los delegados del Sistema CONRED.

La institución recordó que para el reporte de cualquier eventualidad o la consulta de datos oficiales, se encuentra activo el número telefónico de emergencia nacional 119.