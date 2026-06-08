Conred depresión tropical se fortalece a tormenta Cristina

Jun 8, 2026 | Actualidad , Clima , Internacionales , Nacionales , Portada |

Por Osmar Toc |

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), través del boletín meteorológico especial 02-2026 del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), indica que la depresión tropical Tres-E se ha fortalecido a tormenta tropical Cristina e incrementará la presencia de lluvias en el territorio nacional de Guatemala. Las regiones que podrían ser las más afectadas podrían ser Pacífico, Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente.

Sin embargo, de acuerdo a su trayectoria, se pronostica que ingrese a territorio guatemalteco el jueves 11 de junio, aumentando de manera gradual las lluvias del Sur al Centro, siendo miércoles y jueves cuando más precipitaciones se presenten.

Desplazándose con dirección al Norte y con una velocidad de 7 kilómetros por hora, la tormenta tropical Cristina, actualmente se ubica cerca de las costas del Pacífico nicaragüense. En cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta y al Protocolo de Lluvias 2026, se establecen decisiones interinstitucionales para la activación de medidas de prevención, respuesta y recuperación, priorizando la protección de la población.