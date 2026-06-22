Conmemoran Día del Maestro destacando tu rol en la educación inclusiva

Jun 22, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

En el marco de las celebraciones por el Día del Maestro, desarrollan una actividad especial para homenajear y reconocer el compromiso de los docentes, directores e intérpretes del distrito 090105 que colaboran estrechamente con el Centro de Recursos Educativos Integrales (CREI) de Quetzaltenango.

El supervisor educativo de dicho distrito, Juan Carlos Ronquillo, destacó la importancia de este homenaje enfocado en aquellos educadores quienes han invertido su tiempo en capacitarse en el curso de lenguaje de señas y en fortalecer sus habilidades para la detección temprana de necesidades especiales —ya sean físicas o cognitivas— dentro de los salones de clase.

«Los maestros son el primer filtro para identificar quién podría necesitar algún tipo de ayuda», resaltó Ronquillo, haciendo hincapié en que su labor va mucho más allá de la enseñanza académica tradicional, convirtiéndose en pilares de la inclusión.

🔴 DÍA DEL MAESTRO | Por el Día del Maestro desarrollan actividad especial para homenajear y reconocer el compromiso de los docentes, directores e intérpretes del distrito 090105 que colaboran estrechamente con el Centro de Recursos Educativos Integrales (CREI).



Vía Fredy López pic.twitter.com/ecKLDK2ClW — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 22, 2026

Una red de apoyo para el magisterio

El supervisor dio a conocer que la maestra encargada del CREI de este distrito —cuya jornada diurna tiene base en la ENCO y el INEB El Rosario— actualmente coordina la atención de 22 establecimientos educativos.

Debido a que la demanda es alta para un solo especialista, Ronquillo enfatizó que la gestión se apoya en una sólida red institucional en Quetzaltenango que incluye:

➡️ Centros de salud locales.

➡️ Clínicas de psicología.

➡️ Universidades que prestan su colaboración.

El homenaje por el Día del Maestro sirvió para aplaudir este entusiasmo y sensibilidad social, los cuales permiten implementar programas inclusivos que transforman las escuelas e institutos en espacios más sanos, cómodos y seguros para los estudiantes con características especiales.