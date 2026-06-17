Conforman Junta Directiva de la Comisión Municipal de Niñez y Adolescencia en Quetzaltenango

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango desarrolla la conformación de la Junta Directiva de la Comisión Municipal de Niñez y Adolescencia, un espacio de coordinación interinstitucional que tiene como objetivo impulsar acciones en favor de la protección y el desarrollo integral de la niñez y adolescencia del municipio, en cumplimiento de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

🔴 DIRECTIVA NIÑEZ | El jefe de la Oficina Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud de #Quetzaltenango, Luis Cupil, informa sobre la integración de la junta directiva de la Comisión Municipal de Niñez y Adolescencia.



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El jefe de la Oficina Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud, Luis Cupil, informó que la presidencia de la comisión estará a cargo de la concejal I, Katia Minera. Además, fueron electas Juana García, representante de la institución Levantemos, como vicepresidenta; Carolina Cruz, de Aldeas Infantiles, como secretaria de actas; Rebeca Pérez, de Ceipa, como secretaria de correspondencia; y Claudia Pac, de Codisra, como tesorera.

También integran la comisión los representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y del Hospital Regional de Occidente (HRO), entre otras instituciones.

Cupil explicó que la Oficina Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud brindará el acompañamiento técnico a la nueva directiva para coordinar la implementación de la Política Pública Municipal de Niñez y Adolescencia, un instrumento que involucra a diversas instituciones con responsabilidades específicas para garantizar el bienestar de este sector de la población.

Las autoridades señalaron que la nueva junta iniciará de inmediato la ejecución de las acciones contempladas en la política pública, fortaleciendo el trabajo conjunto entre la municipalidad y las instituciones participantes para promover, proteger y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en Quetzaltenango.