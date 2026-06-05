Conductor pierde el control y derriba un poste de tendido eléctrico en la zona 6 de Quetzaltenango

Jun 5, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

LOCALES – Un fuerte percance vial se registró durante las últimas horas en un sector de alta circulación vehicular en la cabecera departamental. El conductor de un vehículo particular perdió el control del volante por causas que aún no han sido establecidas, lo que provocó que colisionara y derribara por completo un poste del tendido eléctrico en el sector conocido como la bóveda de Chiquilajá, en la zona 6 de Quetzaltenango.

Al lugar se presentaron elementos de seguridad y de ordenamiento vial para evaluar la gravedad de la situación y coordinar las acciones de emergencia ante la caída de la estructura.

Según el reporte oficial de las autoridades que atendieron el incidente, el hecho vial no dejó personas heridas ni víctimas que lamentar, confirmándose que el fuerte impacto únicamente registró severos daños materiales tanto en la carrocería del automotor involucrado como en la infraestructura pública del sector.

Debido a que el poste fue derribado y el cableado eléctrico quedó afectado sobre la vía pública, el paso por el sector se ha visto parcialmente interrumpido, representando un peligro latente para los transeúntes.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado urgente a la población para que modere la velocidad y recomendaron a los automovilistas conducir con la debida precaución al transitar por esta importante ruta con el fin de evitar nuevos incidentes mientras se realizan las labores de limpieza y la restitución del servicio eléctrico.