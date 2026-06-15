Condenado a 25 años por muerte de empresario en el Rastro Municipal de Quetzaltenango

Por Rubén Jocol |
El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango condena a 25 años en prisión a Sergio Eduardo Bustamante López por el delito de homicidio.
Bustamante López es el autor directo del homicidio de Ovidio Rocael López Palacios, en el Rastro Municipal, zona 5 de Quetzaltenango, el 16 de marzo de 2025.
En la resolución, aparte de la condena de 25 años inconmutables, el Tribunal le suspendió a Bustamante los derechos civiles y políticos. La audiencia de reparación digna será el 16 de junio, a las 14 horas.
Bustamante asesinó al empresario López Palacios y le sustrajo una alta cantidad de dinero, el cual habría sido recaudado por la venta de porcinos.