Condenado a 25 años por muerte de empresario en el Rastro Municipal de Quetzaltenango

Jun 15, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango condena a 25 años en prisión a Sergio Eduardo Bustamante López por el delito de homicidio.

Bustamante López es el autor directo del homicidio de Ovidio Rocael López Palacios, en el Rastro Municipal, zona 5 de Quetzaltenango, el 16 de marzo de 2025.

🔴 #Actualización | Él era Ovidio Rocael López Palacios, de 43 años, quien este domingo por la tarde fue asesinado en el interior del Rastro Municipal, en la zona 5 de #Quetzaltenango.



Vía Osmar Toc#Stereo100Noticias pic.twitter.com/dozkyxOG9H — Stereo100Noticias (@stereo100xela) March 17, 2025

En la resolución, aparte de la condena de 25 años inconmutables, el Tribunal le suspendió a Bustamante los derechos civiles y políticos. La audiencia de reparación digna será el 16 de junio, a las 14 horas.

Bustamante asesinó al empresario López Palacios y le sustrajo una alta cantidad de dinero, el cual habría sido recaudado por la venta de porcinos.