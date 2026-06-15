Condeder articula esfuerzos interinstitucionales para promover valores y deporte en Quetzaltenango

Jun 15, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fredy López |

En una sesión de trabajo orientada al fortalecimiento del tejido social y el bienestar de la población altense, las máximas autoridades de la mesa directiva del Consejo Departamental del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Condeder) celebraron su más reciente asamblea ordinaria con el fin de consolidar proyectos clave para el desarrollo deportivo local.

La reunión estuvo presidida por Jessica Miloska Ramos, metodóloga deportiva de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y actual presidenta de la mesa de Condeder en el departamento.

El encuentro tuvo como propósito principal coordinar agendas entre las distintas dependencias estatales vinculadas a la cultura física para potenciar el alcance de sus programas de cara al presente año.

Durante la asamblea se contó con la participación activa de delegados clave de la Dirección General de Educación Física (Digef), el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) y CDAG. Asimismo, se hizo mención de la representatividad de la Gobernación Departamental, cuya plaza se encuentra a la espera de la designación oficial de su nuevo titular para integrarse plenamente a los espacios de toma de decisiones del consejo.

Uno de los puntos medulares de la agenda fue la planificación del próximo Taller Nacional de Valores y Principios Aplicados al Deporte. Esta iniciativa se desarrollará, de forma conjunta, entre las instituciones que integran el Condeder y se centrará en la implementación de un manual técnico especializado.

El objetivo fundamental del taller es capacitar e inducir a entrenadores, atletas y personal técnico, concientizándolos sobre el impacto positivo de la ética y la conducta deportiva en los entornos de competencia y formación.

«Ha sido muy productivo tener la participación de todas las instituciones en colaboración. En cada una de sus articulaciones hemos podido desarrollar diferentes actividades y programas que van en beneficio de la población quetzalteca», expresó Ramos durante la entrevista.

🔴 #Actualización | La metodóloga de CDAG en #Quetzaltenango, Miloska Ramos, informa de la asamblea ordinaria con instituciones que integran Condeder para establecer un taller nacional para tratar el tema de valores y principios y el proyecto de Recrea Xela.



Vía Fredy López pic.twitter.com/e2KH380fsf — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 15, 2026

Por otra parte se presentó, de manera formal, la propuesta piloto del programa denominado «Recrea Xela».

Aunque el proyecto aún se encuentra en su fase de estructuración e ingeniería técnica, las autoridades explicaron que busca involucrar activamente a todos los sectores de la población de Quetzaltenango en actividades físicas periódicas, tanto recreativas como competitivas, impulsando hábitos de vida saludables y combatiendo el sedentarismo en las comunidades.

Los representantes de las distintas instituciones coincidieron en que la unificación de esfuerzos, no solo optimiza la utilización de los recursos públicos disponibles, sino que garantiza que las federaciones, asociaciones atléticas y centros escolares cuenten con espacios seguros, inclusivos y debidamente tecnificados para la práctica deportiva integral.