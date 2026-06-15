Concluye caso en contra de banda criminal acusada del asesinato de exreina de La Esperanza, Irma Elizabeth García Gómez

Jun 15, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Concluye en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual de Quetzaltenango el caso en contra de la estructura criminal denominada «Los Juanquis».

🔴 ASESINATO DE EXREINA EN LA ESPERANZA | El abogado, Carlos Martínez, informa de la conclusión del debate en contra de la estructura criminal «Los Juanquis», quienes son señalados del asesinato, en 2015, de exreina de La Esperanza, #Quetzaltenango, Irma García.



Vía Rubén Jocol pic.twitter.com/HMOvOPvpJM — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 15, 2026

La estructura es señalada del asesinato, en octubre de 2015, de la exreina indígena de La Esperanza, Quetzaltenango, Irma Elizabeth García Gómez.

El ataque armado fue en el kilómetro 205.5 de la ruta Interamericana, donde también resultó herido el padre de la joven.

El abogado de la familia de García Gómez, Carlos Martínez, dice que el caso concluyó por deficiencias en la investigación del Ministerio Público (MP) y por diversas vicisitudes.

Martínez añadió que llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).