Conalfa desarrolla jornadas de capacitación para alfabetizadores en Quetzaltenango

Jun 17, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

El Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) desarrolla un programa de capacitación de dos semanas dirigido a los alfabetizadores del departamento de Quetzaltenango, según informó Teresa Albertina Villagrán Rivera, encargada de la Coordinación Departamental.

El plan de formación está diseñado para instruir al personal en métodos de enseñanza orientados a la población adulta en distintas etapas del programa.

🔴CONALFA CAPACITA A ALFABETIZADORES | La delegada en #Quetzaltenango del Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa), Teresa Villagrán, informa sobre programa de capacitación de dos semanas dirigido a los alfabetizadores del departamento.



Vía Fredy López#Stereo100Noticias pic.twitter.com/U3VjKjNuFz — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 17, 2026

Distribución del cronograma y fases de atención

De acuerdo con lo declarado por Villagrán Rivera, las actividades se dividieron por fases durante la primera semana:

Los días lunes y martes se impartió la capacitación para la fase inicial, dirigida a los maestros que enseñan a leer y escribir.

Los días jueves y viernes se llevaron a cabo los encuentros andragógicos con los alfabetizadores de postalfabetización, quienes atienden los niveles de segundo a sexto grado en idioma español.

Durante la segunda semana, el enfoque se trasladó a los encuentros andragógicos con alfabetizadores bilingües. En esta etapa se registra la participación de personal proveniente de los municipios de: San Carlos Sija, Cantel, Almolonga, Zunil, San Francisco La Unión y Olintepeque.

Contenidos impartidos y sedes de trabajo

El contenido de las sesiones incluye el abordaje de metodologías y técnicas de enseñanza para adultos, así como herramientas para orientar a los participantes en situaciones de carácter legal y en el manejo de aspectos emocionales dentro del entorno de aprendizaje.

Para la ejecución de estas jornadas de trabajo durante ambas semanas, la institución habilitó tres sedes en el departamento: Quetzaltenango, San Martín Sacatepéquez y Huitán.