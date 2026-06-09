Con apoyo de helicópteros y drones, refuerzan megaoperativo contra las extorsiones en el barrio El Gallito

Jun 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100

CIUDAD DE GUATEMALA – Las acciones policiales de gran escala continúan desarrollándose con fuerza en la ciudad capital. Los 27 allanamientos iniciados a tempranas horas en el barrio El Gallito, zona 3, han sido reforzados con un despliegue tecnológico y logístico sin precedentes, en el marco del denominado «Plan Centinela Metropolitano».

El Subcomisario Jorge Aguilar, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), amplió los detalles sobre estas intervenciones estratégicas, confirmando que las fuerzas de tierra cuentan ahora con un riguroso apoyo aéreo.

Helicópteros de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación (UNAGOB) sobrevuelan el sector en puntos específicos, mientras que drones de la PNC realizan reconocimiento visual en tiempo real para coordinar los ingresos a las viviendas y evitar posibles rutas de escape de los sospechosos.

Estas acciones, lideradas por investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC-PNC) en coordinación con el Ministerio Público (MP) y con el resguardo perimetral del Ejército de Guatemala, buscan fortalecer diversos procesos de investigación en curso.

Las autoridades reiteraron que el objetivo primordial de rodear este sector de la zona 3 es recabar indicios clave y ejecutar órdenes de captura para desarticular de manera definitiva a los grupos criminales dedicados al flagelo de las extorsiones.