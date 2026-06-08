Comunitarios de Champerico frenan bloqueo en el cruce de El Zarco para dar paso a negociaciones por falta de luz

Jun 8, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Las rutas de la Costa Sur amanecieron despejadas este lunes. Representantes de 35 comunidades de Champerico, Retalhuleu, quienes llevan varios días sin el servicio de energía eléctrica, decidieron dar una tregua y frenar el bloqueo de carreteras que tenían programado para las 6:00 de la mañana en el sector conocido como Cruce del Zarco.

A través de un comunicado oficial, los líderes de los sectores afectados explicaron que la medida se detuvo para agotar la vía del diálogo.

Una comisión de vecinos viajará hoy mismo a la Ciudad de Guatemala para sostener una reunión de emergencia con funcionarios del Gobierno Central y delegados de la empresa Energuate, con el fin de encontrar una solución definitiva a los constantes apagones que afectan a cientos de familias.

Sin embargo, los pobladores aclararon que el paso por el Cruce del Zarco estará libre solo por el momento.

Advirtieron de forma enérgica que, si las autoridades y la empresa distribuidora no les ofrecen soluciones reales durante la reunión en la capital, retomarán de inmediato las medidas de presión y procederán a cerrar por completo el tránsito vehicular en este punto estratégico. Los vecinos recalcaron que la falta de luz ya provocó pérdidas económicas y serios problemas en sus hogares, por lo que exigen atención inmediata.