Comando Antisecuestros rescata a víctima y captura a presunto implicado en Tecpán, Chimaltenango

Jun 18, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100

CHIMALTENANGO – En una operación táctica ejecutada por investigadores del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC), se logró el rescate con vida de un hombre de 30 años y la captura de Esmaily “N”, de 30 años, señalado de participar en su secuestro en la ruta hacia San José Poaquil.

La intervención se originó tras una denuncia presentada el miércoles, en la que se detalló la privación de libertad de la víctima, por cuya liberación los captores exigían la suma de Q50 mil.

Tras entablar un proceso de negociación, los agentes especializados lograron acordar la entrega de Q20 mil para asegurar la integridad del secuestrado.

El operativo se desplegó en la aldea San José Chirijuyú, Tecpán, donde los investigadores capturaron al sospechoso en el momento en que se disponía a recoger el dinero exigido.

Como resultado de las diligencias, la víctima fue liberada sana y salva. Al momento de la detención, a Esmaily “N” se le decomisó un teléfono celular y dos paquetes que simulaban contener la cantidad negociada para el rescate.