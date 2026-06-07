Color, fe y devoción: Quetzaltenango conmemora la solemnidad de Corpus Christi con tradicionales alfombras

Jun 7, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – La feligresía católica de la ciudad altense se volcó a las calles desde las primeras horas de este domingo para manifestar su fe en una de las festividades más importantes y profundas del año litúrgico.

Con un ambiente impregnado de misticismo y recogimiento, los alrededores del Parque Central se transformaron en un inmenso lienzo de aserrín multicolor, flores y corozo con motivo de la solemnidad de Corpus Christi, una celebración que entrelaza la herencia traída en la época colonial con el talento artesanal y la identidad de las familias de Xela.

A diferencia de las conmemoraciones de la Semana Santa, que se centran en la pasión y muerte de Jesús, esta festividad de origen medieval—instituida globalmente por el Papa Urbano IV en el año 1264 tras el célebre Milagro Eucarístico de Bolsena—tiene como propósito central proclamar públicamente la institución de la Eucaristía y la presencia real de Jesucristo en el sacramento del altar.

Aunque este misterio se recuerda originalmente el Jueves Santo en la antesala de la Pasión, la liturgia destina este domingo posterior a la Santísima Trinidad para un despliegue de júbilo y máxima celebración fuera de los templos, convirtiéndose en la fiesta de la comunión por excelencia.

Ese profundo trasfondo teológico es el que dota de un valor especial al arte efímero que vistió el asfalto del Centro Histórico.

Para la comunidad católica local, la elaboración de las alfombras no constituye un simple adorno callejero o un atractivo turístico, sino una auténtica ofrenda de honor, ya que en esta procesión quien recorre las calles bajo palio es la Custodia con la Hostia Consagrada.

Bajo la premisa de que es Dios mismo quien camina entre el pueblo, diversas hermandades, colectivos y familias locales unieron generaciones para diseñar intrincados motivos geométricos y símbolos eucarísticos, manteniendo viva una rica tradición que paraliza el casco urbano y convoca a miles de devotos en una jornada de reflexión, unidad y arraigo cultural.