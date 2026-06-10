Colisión entre tráiler y tuc tuc deja dos personas trasladadas a centros asistenciales en Cuatro Caminos

Jun 10, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Por Redacción Stereo 100

TOTONICAPÁN – Un hecho de tránsito se registró este miércoles, aproximadamente a las 15:30 horas, en el sector de Cuatro Caminos, Totonicapán, un punto de alta afluencia vehicular donde convergen rutas principales hacia el occidente del país.

Según los reportes preliminares, un vehículo de transporte pesado (tráiler) colisionó contra un tuc tuc. La magnitud del impacto dejó como saldo a dos personas con lesiones que requirieron atención médica urgente.

Al lugar se presentaron los cuerpos de socorro y agentes de tránsito para brindar asistencia prehospitalaria.

Se informó que una mujer que viajaba en la unidad menor resultó con heridas que ameritaron su traslado inmediato a un centro asistencial para su evaluación.

Por su parte, el piloto del tuc tuc también fue trasladado por las autoridades competentes, como parte del protocolo para determinar las responsabilidades del percance vial y la resolución de su situación jurídica.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los automovilistas y transportistas que se desplazan por la zona de Cuatro Caminos a reducir la velocidad y respetar las señales de tránsito, debido a que el flujo vehicular se vio afectado mientras se realizaban las maniobras de limpieza de la vía y el retiro de los vehículos involucrados.