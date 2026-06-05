Colapso de estructura metálica cobra la vida de una menor de edad en Barraneché

Jun 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Fredy de León.

DEPARTAMENTALES – Una profunda tragedia enlutó las actividades comunitarias que se desarrollaban en el departamento de Totonicapán durante este viernes.

Una menor de edad perdió la vida de forma trágica tras quedar atrapada bajo una pesada estructura metálica que colapsó repentinamente por causas que las autoridades locales aún no han logrado establecer con exactitud.

La víctima de este lamentable percance fue identificada de manera preliminar por los comunitarios como Emily, quien era originaria de la localidad.

De acuerdo con los reportes de los testigos, el fatal incidente ocurrió a un costado de la iglesia católica de la región, en el momento en que la estructura se desplomó y cayó directamente sobre la pequeña, provocándole heridas de extrema gravedad que resultaron mortales.

A pesar de los esfuerzos inmediatos realizados por las personas que se encontraban en los alrededores para liberarla de los hierros retorcidos y brindarle los primeros auxilios, la gravedad de las lesiones sufridas impidió salvarle la vida.

El trágico suceso se registró justamente en medio de las celebraciones de la feria patronal de la comunidad, lo cual provocó una enorme consternación, tristeza y asombro entre los vecinos y los asistentes a las actividades festivas.

Hasta el momento, se desconocen los factores o las fallas técnicas exactas que provocaron el colapso de la armazón metálica en el lugar. Tanto los pobladores como las autoridades correspondientes han iniciado con las indagaciones iniciales en el sector con el firme propósito de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deducir las responsabilidades del caso ante este lamentable acontecimiento.