CIV inicia proyecto de pavimentación asfáltica en ruta que conecta Quetzaltenango y Totonicapán

Jun 3, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

NACIONALES – El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda dio inicio oficial este miércoles a los trabajos de mejoramiento vial y pavimentación asfáltica de la ruta rural identificada como CR-TOT-34.

Este proyecto de infraestructura busca transformar un tramo estratégico del altiplano occidental del país, permitiendo una conectividad digna y segura para miles de pobladores que residen en las áreas colindantes.

La obra vial contempla la intervención de 11 kilómetros que conectan de forma directa a las aldeas de Calel, perteneciente al departamento de Quetzaltenango, y Pologua, ubicada en la jurisdicción de Totonicapán.

La ejecución de estos trabajos beneficiará de manera directa a los vecinos y productores de los municipios de Momostenango, San Bartolo Aguas Calientes, San Carlos Sija y Cabricán, quienes por décadas debieron movilizarse sobre una superficie de terracería.

Durante el acto protocolario de inauguración, las autoridades locales destacaron la trascendencia de la obra para el desarrollo de la región. La gobernadora departamental de Quetzaltenango, Bibiana Ramírez, expresó durante su intervención que la ejecución de este proyecto representa el cumplimiento de una deuda histórica con el pueblo Maya K’iche’ y con las familias del altiplano, asegurando además que la transparencia administrativa permite llevar el desarrollo hacia las comunidades rurales que habían permanecido olvidadas.

Históricamente, el estado de abandono de esta ruta provocaba que los 11 kilómetros de terracería se volvieran intransitables durante la época de invierno, mientras que en la temporada de verano generaba altas concentraciones de polvo que afectaban la salud de los habitantes.

Asimismo, las malas condiciones viales encarecían significativamente los costos de transporte para los productores agrícolas locales, impactando de forma negativa en la comercialización de cultivos esenciales como la papa, el aguacate, el durazno y diversas hortalizas.

Con la pavimentación asfáltica permanente, el proyecto beneficiará la economía de más de 11 mil 900 habitantes de la zona. La ruta reestructurada facilitará una conexión segura con la carretera CA-01 Occidente y optimizará el traslado de mercancías hacia centros de distribución importantes como la Central de Mayoreo, permitiendo reducir los tiempos de viaje y los costos de operación para los agricultores.

Aunado a los beneficios comerciales a largo plazo, la ejecución de la obra por parte del ministerio de comunicaciones contempla la generación de empleo temporal para la mano de obra local del sector.

De igual forma, se prevé una mejora sustancial en el acceso a los servicios básicos de salud y educación para todas las comunidades rurales contempladas dentro del área de influencia del proyecto.