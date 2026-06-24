Cinco presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha son capturados tras ataque armado en Villa Nueva

Jun 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de @PNCdeGuatemala

Cinco hombres señalados por la Policía Nacional Civil (PNC) como presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha fueron capturados luego de un ataque armado registrado en Villa Nueva, donde una persona falleció y otra resultó herida.

De acuerdo con el reporte policial, el ataque ocurrió en la colonia Eterna Primavera, zona 4 de Villa Nueva. Tras escuchar las detonaciones, agentes de la comisaría 15 desplegaron un operativo inmediato para ubicar a los posibles responsables.

Los sospechosos fueron interceptados en la avenida principal de Mártires del Pueblo, a un costado de la parada de autobuses El Guanaco.

Los capturados fueron identificados como Esgar “N”, de 27 años; Juan “N”, de 21; Abel “N”, de 37; Luis “N”, de 21; y Francisco “N”, de 21 años, quien resultó herido y fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial.

Según la PNC, los detenidos se movilizaban en un vehículo Honda y al momento de la captura se les localizó una pistola Taurus con cargador y municiones.

Además, las investigaciones señalan que los individuos habrían ingresado a un inmueble donde presuntamente abandonaron más armas y objetos utilizados para actividades ilícitas.

Durante el allanamiento a una habitación rentada, las autoridades localizaron otras cuatro pistolas, una carabina calibre .223, motocicletas con reporte de robo, chalecos antibalas, prendas con insignias similares a las utilizadas por cuerpos de seguridad, pasamontañas y otros indicios que serán analizados dentro de la investigación.

La PNC informó que uno de los capturados, identificado como Abel “N”, registra un antecedente por asociación ilícita.

Los cinco hombres fueron puestos a disposición de un juzgado correspondiente mientras continúan las diligencias para esclarecer el ataque armado.