Cifras preocupantes: Sololá registra cientos de casos de maternidad en adolescentes durante 2026

Jun 18, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Salud |

Con información de Fredy de León.

SOLOLÁ – Los primeros cuatro meses del año 2026 han dejado datos que encienden las alarmas en el departamento de Sololá. Según información compartida por el Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR), entre enero y abril se contabilizaron 383 nacimientos de madres en el rango de los 10 a 19 años de edad, una cifra que evidencia la persistencia de esta problemática social en el área rural.

Del total registrado en el departamento, destaca la cifra de 23 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años. Este grupo poblacional representa una situación de atención prioritaria para las instituciones del Estado, debido a los riesgos que conlleva el desarrollo de un proceso de gestación a edades tempranas, además de las implicaciones legales y sociales que esto conlleva en el contexto nacional.

A nivel país, el panorama refleja un desafío constante, con un total de 20,760 nacimientos de madres adolescentes reportados en el mismo periodo a nivel nacional.

Paralelamente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha reportado el seguimiento de 30 casos de violencia hacia menores en Sololá hasta el 4 de abril.

Expertos señalan que estos datos exigen un trabajo coordinado entre familias, centros educativos y autoridades para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia.