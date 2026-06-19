Cierres viales programados en la zona 1 por jornada de reciclaje este 19 de junio

Jun 19, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

QUETZALTENANGO – Con motivo de la jornada de reciclaje de vidrio denominada “Transformamos el vidrio en vasos”, las autoridades municipales han anunciado cierres viales temporales en el centro de la ciudad para este viernes 19 de junio.

La restricción vehicular afectará la 11 avenida, entre la 5a y 6a calle, frente al Palacio Municipal, en la zona 1. De acuerdo con el aviso oficial, los cierres entrarán en vigencia a partir de las 06:00 horas.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que planifiquen sus desplazamientos con anticipación, utilicen vías alternas y atiendan las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados en el sector, con el fin de mantener una circulación segura y ordenada durante el desarrollo de esta actividad.

Vía Fernando Castellanos.