Cierres temporales en el Centro Histórico de Quetzaltenango por procesión

Por Fernando Castellanos |
Este jueves, debido al paso del cortejo procesional por la celebración de la Octava de Corpus Christi de la Cofradía Mayor del Niño del Santísimo de la Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos, zona 1 de Quetzaltenango, se implementarán cierres viales temporales en:
Tramos afectados:
- 11 avenida, zona 1 de Quetzaltenango.
- 6ª calle, zona 1.
- 8ª calle en contra la vía, zona 1.
- Avenida Jesús Castillo, zona 1.
- Diagonal 4, zona 3
Las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) recomiendan conducir con precaución.