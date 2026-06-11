Cierres temporales en el Centro Histórico de Quetzaltenango por procesión

Jun 11, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este jueves, debido al paso del cortejo procesional por la celebración de la Octava de Corpus Christi de la Cofradía Mayor del Niño del Santísimo de la Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos, zona 1 de Quetzaltenango, se implementarán cierres viales temporales en:

Tramos afectados:

11 avenida, zona 1 de Quetzaltenango.

6ª calle, zona 1.

8ª calle en contra la vía, zona 1.

Avenida Jesús Castillo, zona 1.

Diagonal 4, zona 3

🔴 TRASLADAN IMAGEN DEL NIÑO DEL SANTÍSIMO | Este jueves, en un ambiente de fe, devoción y tradición, la Cofradía Mayor del Niño del Santísimo traslada, de manera oficial, la venerada imagen al nuevo Cofrade Mayor.



Vía Osmar Toc#Stereo100Noticias pic.twitter.com/Jf2KRfRHhH — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 11, 2026

Las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) recomiendan conducir con precaución.