Cierre total en el Libramiento de San Juan Ostuncalco este sábado por evento de ciclismo

Jun 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Juan Ostuncalco ha notificado a la población sobre un cierre total de circulación en el Libramiento del municipio, debido a la realización de actividades deportivas organizadas por la Federación Guatemalteca de Ciclismo.

De acuerdo con el aviso oficial, la restricción vehicular se mantendrá vigente durante gran parte de la jornada y está programado que la vía sea habilitada nuevamente a las 14:00 horas (2:00 p.m.) de este sábado.

Para los residentes de la Aldea Agua Tibia, las autoridades han habilitado una vía alterna de ingreso y salida, la cual se encuentra ubicada por el sector de la calle de Los Jazmines.

La PMT hace un llamado a los automovilistas y transportistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y acatar las señales de tránsito dispuestas en el área para evitar cualquier percance durante el desarrollo de la competencia ciclística.