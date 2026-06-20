Cierre temporal en Autopista Los Altos este domingo por Campeonato Nacional de Ciclismo

Jun 20, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Como parte del desarrollo del Campeonato Nacional Contrarreloj Individual 2026, las autoridades han informado sobre un cierre temporal de circulación vehicular que se llevará a cabo este domingo 21 de junio en la Autopista Los Altos.

La restricción abarcará el tramo comprendido entre la Rotonda Tecún Umán, en la zona 7 de Quetzaltenango, y el paso a desnivel que conecta hacia el municipio de Salcajá. La actividad es organizada por la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala.

Ante la magnitud del evento deportivo, se recomienda a los automovilistas planificar sus desplazamientos con anticipación, conducir con precaución por las áreas aledañas y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

Asimismo, se hace un llamado a los conductores para que atiendan estrictamente las indicaciones de los agentes de tránsito que estarán regulando la circulación en el sector.