Cierre del primer club de lectura para docentes en Quetzaltenango

Jun 5, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Con una participación de 85 docentes provenientes de diversos distritos departamentales, se desarrolla el cierre y la entrega de reconocimientos del primer Club de Lectura de Quetzaltenango. Esta iniciativa forma parte de los programas de cultura, recreación y turismo que la Dirección de Desarrollo Magisterial (Didemag) promueve a nivel nacional.

La actividad presencial de clausura sirvió para galardonar la constancia de los maestros con la entrega de diplomas que acreditan su culminación del proceso formativo.

Tres meses de formación y modalidad virtual

El proyecto se consolidó tras tres meses de trabajo continuo bajo una modalidad virtual, lo que facilitó el acceso y la conectividad de los maestros de distintas regiones del departamento.

La convocatoria superó las expectativas iniciales de los organizadores, registrando una alta afluencia y demostrando el marcado interés del sector educativo por integrarse a espacios de actualización y desarrollo humano.

Impacto en las aulas y soporte emocional

El diseño del club combinó la promoción de la lectura con un enfoque motivacional y de crecimiento personal. Según los lineamientos del programa, los objetivos principales alcanzados por los docentes fueron:

Fortalecimiento personal: Espacios de aprendizaje orientados a potenciar una actitud positiva en el ejercicio diario.

Espacios de aprendizaje orientados a potenciar una actitud positiva en el ejercicio diario. Empoderamiento docente: Adquisición de herramientas metodológicas para propiciar un mejor ambiente dentro de los salones de clase.

Adquisición de herramientas metodológicas para propiciar un mejor ambiente dentro de los salones de clase. Vínculo emocional: Preparación integral para responder al apego y soporte afectivo que demandan los estudiantes en la actualidad.

Proyecciones del programa

De acuerdo con Telma Martínez, delegada de Desarrollo Magisterial de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc), la aceptación de este primer grupo abre la pauta para dar continuidad a estos proyectos de formación integral. La meta final de la institución es que las competencias emocionales y pedagógicas adquiridas por los maestros se proyecten directamente en beneficio del alumnado.