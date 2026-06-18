Certifican a más de mil jóvenes en habilidades para empleo y emprendimiento en Quetzaltenango y Totonicapán

Por Fredy López |

En un esfuerzo por impulsar el desarrollo integral de la juventud en el Occidente del país, la organización Visión Mundial Guatemala lleva a cabo una jornada de tres días orientada a la formación y graduación de jóvenes de los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán.

Samuel Xuruc, oficial de campo de las iniciativas juveniles de la organización, informó que en este proceso participan alrededor de 1 mil 200 jóvenes, quienes están siendo certificados bajo la metodología «You Ready».

Herramientas para la vida y el futuro

De acuerdo con Xuruc, el objetivo principal de esta metodología es el desarrollo de habilidades blandas en los participantes, proporcionándoles herramientas esenciales para la vida, la continuidad de su educación formal, el empleo digno o la creación de un negocio propio.

Asimismo, el programa busca que aquellos interesados en emprender adquieran capacidades para estructurar negocios que sean sostenibles en el tiempo, mientras que a los buscadores de empleo se les orienta en el conocimiento de sus propias aptitudes para facilitar su inserción en el mercado laboral formal.

Alianzas estratégicas y proyecciones

El éxito de esta convocatoria responde al trabajo conjunto y las alianzas estratégicas establecidas con diversos sectores de la región. Entre ellos destaca el Ministerio de Educación (Mineduc), que a través de los docentes ha permitido el acceso a los distintos establecimientos educativos.

De igual forma, se cuenta con el apoyo de las municipalidades locales, las cuales colaboran activamente en la referenciación de la juventud con la que ya trabajan.

Finalmente, Xuruc explicó que Visión Mundial contempla realizar tres certificaciones a lo largo del año. En la actualidad se encuentran concluyendo la segunda fase y se proyecta que entre los meses de agosto y septiembre se desarrolle la tercera y última certificación para beneficiar a más jóvenes de la región.