Capturan en la zona 4 de Quetzaltenango a presunto sicario de Dreysi Fabiola de León Robledo

Jun 18, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este jueves, investigadores del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan a Edwin «N, en la zona 4 de Quetzaltenango.

Al detenido se le acusa de tener participación directa en el ataque armado, en febrero de este año, donde murió Dreysi Fabiola de León Robledo.

Antecedentes del ataque armado en Xela

El operativo policial responde al seguimiento de un crimen violento, el reciente 11 de febrero, en la zona 10 de Quetzaltenango. Las pesquisas iniciales permitieron reconstruir los hechos que originaron la orden de captura:

➡️ El ataque: La víctima se encontraba en las afueras de su vivienda, ubicada en el sector El Pedregal de Xela, cuando fue interceptada por personas armadas que le dispararon en repetidas ocasiones.

➡️ La víctima: Fue identificada como Dreysi Fabiola de León Robledo.

➡️ Fallecimiento: Tras la balacera, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Occidente, donde luchó por su vida durante varios días antes de fallecer debido a la gravedad de las heridas.

Acciones judiciales y seguimiento del caso

Las autoridades policiales informaron que el arresto del hombre es el resultado de las pesquisas científicas y de campo desarrolladas de forma ininterrumpida desde el día del atentado.

El sospechoso fue trasladado hacia el Centro Regional de Justicia, donde quedará a disposición de los órganos jurisdiccionales correspondientes para que se lleve a cabo su audiencia de primera declaración y se solvente su situación legal. Por su parte, el MP mantiene el caso abierto con el fin de determinar si existen más personas implicadas en la planificación o ejecución de este femicidio.