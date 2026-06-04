Capturan en Amatitlán a cuatro presuntos robacamiones

Jun 4, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la captura de cuatro presuntos responsables del robo de un camión, la recuperación del vehículo, la incautación de un arma de fuego que era portada de manera ilegal y una motocicleta utilizada para custodiar el automotor robado.

El operativo fue durante la madrugada en el kilómetro 35 de la circunvalación al lago de Amatitlán, Guatemala, donde fueron neutralizados los sospechosos tras una persecución policial.

Los agentes fueron alertados sobre el robo de un camión, en el kilómetro 25.5, sector conocido como Vuelta al Gancho. De acuerdo con la denuncia, varios individuos armados interceptaron el vehículo, despojaron a sus tripulantes y los abandonaron sobre la cinta asfáltica antes de darse a la fuga.

Tras la alerta, unidades policiales iniciaron la búsqueda y localizaron el camión, logrando interceptar a los presuntos responsables.

Los capturados fueron identificados como Víctor “N”, de 35 años; Guillermo “N”, 32; Eleazar “N”, 22, y Breyner “N”, 20. dos de los detenidos se movilizaba en una motocicleta custodiando el camión robado y portaba una pistola de juguete.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

Información y fotografía PNC