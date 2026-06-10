Capturan a presuntos ladrones en la Roosevelt

Jun 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron a dos presuntos asaltantes durante un operativo como parte del Plan Semáforo en la 9ª avenida y calzada Roosevelt, zona 11 de Guatemala.

La detención fue en seguimiento a la denuncia ciudadana y al seguimiento de videos publicados en redes sociales. Los detenidos son Herbert «N», de 55 años, y Rubilio «N», 57, quienes intentaron darse a la fuga en un vehículo. Al momento de ser identificados se les incautó un revólver con tres municiones y tres casquillos que portaban ilegalmente.

Dos motoladrones fueron capturados por la PNC durante un operativo del #PlanSemáforoSeguro en la calzada Roosevelt, zona 11.#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/gFr5KSuU1b — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 10, 2026

El primero de los detenidos tiene cuatro antecedentes por portación ilegal de arma de fuego, robo agravado y transporte ilegal de armas de fuego.

«Estos sujetos presuntamente están relacionados con asaltos en las zona 9 y 11, así como presuntamente en Villa Nueva y Amatitlán, además se investiga si tienen relación con un asalto reportado recientemente en redes sociales. El Plan Semáforo Seguro de la #PNC busca prevenir robos y asaltos por medio controles policiales en semáforos y puntos estratégicos aleatorios, junto a patrullajes en alrededores y otros puntos», indica la publicación de la PNC. .

Información y fotografía PNC