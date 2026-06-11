Capturan a presuntos mareros tras doble femicidio y enfrentamiento armado en zona 7

Jun 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100

CIUDAD DE GUATEMALA – Tras un violento enfrentamiento armado y una intensa persecución que inició en la colonia La Verbena y finalizó en El Amparo, zona 7 capitalina, la Policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de dos presuntos integrantes de la mara Salvatrucha, señalados de perpetrar un doble crimen.

Los detenidos fueron identificados como Willian “N”, de 25 años, alias «Orejón», y un menor de 16 años conocido como alias «Chuky». Ambos son acusados de ser los autores materiales del ataque armado que cobró la vida de dos mujeres, madre e hija (de 56 y 25 años, aproximadamente).

Según el informe policial, los atacantes intentaron evadir la justicia tras el crimen, enfrentándose a balazos contra los agentes que atendieron la emergencia.

Durante el intercambio de disparos, un elemento de la PNC resultó herido en la pierna izquierda, siendo trasladado de emergencia a un centro asistencial.

Al momento de ser neutralizados, las autoridades les incautaron:

Una carabina reportada como robada.

Una camioneta marca Hyundai (en la que intentaban huir).

Chalecos antibalas e indumentaria con insignias similares a la de investigadores de la PNC.

Además, se reportaron daños estructurales en dos unidades policiales, una de las cuales presenta impactos de bala.

Aunque las autoridades manejan el narcomenudeo como la hipótesis principal del ataque, el Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer por completo el móvil del doble femicidio.

Ambos sospechosos ya han sido puestos a disposición de los juzgados correspondientes bajo el marco del Plan Centinela Metropolitano.