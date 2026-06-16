Capturan a presunto pandillero del Barrio 18 por agresión con arma blanca

Jun 16, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

En seguimiento a una denuncia ciudadana y a la pronta acción de agentes de la Policía de Mercados (Polimerc) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan a Carlos «N», de 30 años, alias «Capibara», presunto pandillero del Barrio 18.

El hombre fue capturado en el interior del mercado Terminal, zona 4 de Retalhuleu. Momentos antes, cuando ingería licor con otras personas, discutió y atacó con un cuchillo a un hombre, de 33 años, quien fue trasladado por Bomberos Voluntarios a un centro asistencial por una herida en el tórax.



El presunto pandillero fue neutralizado, capturado y puesto a disposición de un Juzgado para esclarecer su situación legal.

Según los archivos de la PNC, el detenido tiene un antecedente por el delito de extorsión, en el año 2017.