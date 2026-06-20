Capturan a presunto distribuidor de sustancias ilícitas en Salcajá, Quetzaltenango

Jun 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron la captura de un hombre de 34 años en el kilómetro 198, jurisdicción de Salcajá, Quetzaltenango, señalado de transportar sustancias prohibidas.

El detenido, identificado como José “N”, fue interceptado mientras se movilizaba a bordo de una camionetilla marca Scion. Durante la inspección de rutina realizada por las fuerzas de seguridad, se localizaron 50 envoltorios plásticos —conocidos comúnmente como «colmillos»— y 20 cápsulas que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, además de una piedra de crack.

Asimismo, las autoridades incautaron la cantidad de Q990 en efectivo, suma que presuntamente sería producto de la comercialización de estas sustancias. El individuo y los artículos decomisados fueron

puestos a disposición de las autoridades judiciales para el inicio del proceso penal correspondiente.