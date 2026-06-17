Capturan a hombre señalado de apuñalar a su padrastro en la zona 7 capitalina

Jun 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100

CIUDAD DE GUATEMALA – Agentes de la Policía Nacional Civil efectuaron la captura de un hombre identificado como Memfil, de 27 años, en la colonia Kaminal Juyú II, ubicada en la zona 7 de la capital.

El individuo es señalado como el presunto responsable de haber atacado con una navaja a su padrastro, un hombre de 67 años, tras un altercado.

El reporte policial detalla que el incidente ocurrió cuando, en circunstancias que aún son materia de investigación, el joven agredió físicamente a la víctima causándole heridas punzocortantes.

Al notar la llegada de los elementos de seguridad a la escena, el detenido intentó darse a la fuga, pero fue interceptado y neutralizado por los agentes en las cercanías del sector.

La víctima del ataque fue auxiliada de inmediato por socorristas y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud es reservado.

Por su parte, el capturado fue puesto a disposición de los tribunales de justicia correspondientes para que se solvente su situación legal tras el proceso de investigación.