Capturan a hombre de 73 años por intento de rapto de una menor en Alta Verapaz

Jun 22, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100.

TACTIC, ALTA VERAPAZ – Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Jesús “N”, de 73 años, en el caserío Chican, municipio de Tactic, Alta Verapaz, tras ser señalado por vecinos de haber raptado a una menor de 9 años.

De acuerdo con la denuncia de los pobladores, el adulto mayor habría abordado a la niña ofreciéndole dinero, presuntamente con el objetivo de cometer un abuso en su contra.

La menor logró escapar y refugiarse en una tienda del sector, donde fue auxiliada por integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE).

El grupo de vecinos interceptó al septuagenario y, tras evitar que fuera vapuleado, procedió a entregarlo a las autoridades policiales para su consignación.

El detenido fue puesto a disposición de los juzgados correspondientes para iniciar el proceso de investigación y determinar su responsabilidad en los hechos.