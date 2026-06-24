Capturan a hombre con posible droga en operativo antinarcótico en Salcajá

Jun 24, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

SALCAJÁ, QUETZALTENANGO – En un operativo de seguridad ejecutado en la 1.ª avenida de la zona 3 de Salcajá, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), realizaron la captura en flagrancia de un hombre identificado como Luis “N”.

La detención se llevó a cabo tras las labores de vigilancia y control en el sector, permitiendo a los elementos policiales identificar al individuo y proceder con el registro de rigor para verificar su situación legal.

Al momento de realizar el registro correspondiente, los agentes localizaron en poder del aprehendido una bolsa de nylon transparente que contenía en su interior hierba seca, la cual posee las características físicas de la droga denominada marihuana.

Tras el hallazgo, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para solventar su situación legal por la posesión del ilícito, reafirmando el compromiso de la unidad antinarcótica en el combate al narcomenudeo en los municipios del departamento de Quetzaltenango.

Vía Rubén Jocol.