Capturan a hombre con orden de aprehensión vigente desde 2007 en Quetzaltenango

Jun 16, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Sucesos , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – Agentes de la División de Seguridad Turística (DISETUR) de la Policía Nacional Civil efectuaron la captura de un hombre de 48 años, identificado como Jorge, en un sector de la zona 3 de Quetzaltenango.

La detención se realizó en cumplimiento a una orden judicial girada desde el 7 de marzo de 2007. El aprehendido es requerido por un juzgado de la localidad, sindicado del delito de encubrimiento propio.

De acuerdo con los registros de las autoridades, el hombre cuenta con antecedentes previos por delitos contra el patrimonio, específicamente por robo y robo agravado, registrados en los años 2006 y 2008. Tras su captura, el individuo fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para que enfrente el proceso legal por el cual es señalado.