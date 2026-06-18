Capturan a dos hombres señalados por el homicidio de un adolescente en Palencia

Jun 18, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100

PALENCIA – Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron esta jornada una serie de allanamientos en la aldea Concepción, Palencia, que culminaron con la captura de dos hombres requeridos por la justicia por el delito de homicidio. Los detenidos fueron identificados como José “N”, de 37 años, y Rigoberto “N”, de 35 años.

Según las investigaciones preliminares, ambos individuos son señalados como presuntos responsables de la muerte violenta de un menor de 13 años, ocurrida el pasado 29 de marzo en la aldea San Guayabá, del mismo municipio.

El adolescente fue víctima de un ataque armado que le cegó la vida en dicha localidad.

Durante el operativo, las autoridades también procedieron a la detención de Juana “N”, de 31 años, quien fue puesta a disposición de los tribunales por oponerse al desarrollo de las diligencias y tratar de evitar la captura de los sospechosos.

Asimismo, como parte de la evidencia recolectada, fueron decomisadas dos motocicletas, las cuales, según las pesquisas, habrían sido utilizadas para el desplazamiento de los atacantes el día del hecho criminal.