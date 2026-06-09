Capturan a cuatro e incautan arma, municiones y droga en Petén

Jun 9, 2026 | Actualidad, Justicia, Nacionales, Portada | 0 Comentarios

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes cuatro personas fueron capturadas durante allanamientos ejecutados por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) en inmuebles en Sayaxché, Petén.

  • Los capturados son Denis “N”, de 23 años, a quien le incautaron un arma de fuego, dos tolvas y 46 municiones que tenía de manera ilegal.
  • Angelina “N”, de 38 años, y Keylin “N”, 32, fueron detenidas. Les incautaron 28 bolsas con crack y un recipiente con cocaína.
  • A Glendy “N”, de 58 años, la arrestan por ser presunta responsable del delito de trata de personas.

Con información y fotografía PNC

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