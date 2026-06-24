Capturado tras videos en redes sociales donde exigía dinero a piloto

Jun 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles, en un allanamiento ejecutado por investigadores de División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC), arrestan a Ismael «N», de 25 años, alias «Racca» o «Shaka».

La detención fue en el callejón El Recuerdo, aldea Río Santiago, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, donde fue capturado en flagrancia Ismael a quien le localizaron 15 bolsas con marihuana.

Alias «Racca» o «Shaka» es el presunto responsable de realizar actos de extorsión contra pilotos del transporte pesado que circulan sobre la Ruta al Pacífico y la CA-2 Occidente.