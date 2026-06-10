Capturado por homicidio en Totonicapán

Jun 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de Melvin «N», de 33 años, por el delito de homicidio.

La detención fue ejecutada por agentes de la Comisaría 44 en la aldea Paxtoca, Totonicapán, y en cumplimiento de una orden girada por un Juzgado de Chiquimula.

En Totonicapán capturaron a Melvin “N”, de 33 años, requerido por un juzgado de Chiquimula por el delito de homicidio.



En otro caso



En Izabal, policías de la #SGAIA capturaron a Raúl “N”, de 35 años, por portar ilegalmente una pistola.#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/JNIFSJkmAx — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 10, 2026

En otro caso

En Los Amates, Izabal, agentes de la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótico (SGAIA) capturaron a Raúl «N», de 35 años, por portación ilegal de una pistola.

Información y fotografía PNC