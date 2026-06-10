Capturado por homicidio en Totonicapán

Por Multimedia Stereo 100 |
Este miércoles, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de Melvin «N», de 33 años, por el delito de homicidio.
La detención fue ejecutada por agentes de la Comisaría 44 en la aldea Paxtoca, Totonicapán, y en cumplimiento de una orden girada por un Juzgado de Chiquimula.
En otro caso
En Los Amates, Izabal, agentes de la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótico (SGAIA) capturaron a Raúl «N», de 35 años, por portación ilegal de una pistola.
Información y fotografía PNC