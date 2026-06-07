Capturada con nueve órdenes de aprehensión por extorsión

Jun 7, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

VILLA NUEVA – En un operativo de seguridad y control, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la comisaría 15 lograron la detención de una mujer que presentaba un amplio historial de requerimientos judiciales a nivel nacional.

La captura se ejecutó en la colonia Santa Isabel II, ubicada en la zona 3 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

La detenida fue identificada por las autoridades como Reina Mercedes Xet de León, de 32 años. Al momento de solicitarle sus documentos y verificar sus datos en el sistema policial, se constató que la sindicada era requerida por la justicia mediante nueve órdenes de aprehensión vigentes, las cuales corresponden a los delitos de extorsión y extorsión en forma continuada.

De acuerdo con el informe oficial de la PNC, los mandamientos judiciales fueron emitidos por distintos órganos jurisdiccionales en un período comprendido entre septiembre de 2025 y abril de 2026.

Del total de las órdenes, siete corresponden al delito de extorsión y fueron giradas por juzgados de los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Retalhuleu.

Asimismo, la capturada cuenta con dos órdenes adicionales por el delito de extorsión en forma continuada, ambas emitidas el 6 de febrero de 2026 por juzgados especializados de la ciudad capital.

Tras su detención, Xet de León fue puesta a disposición del juzgado correspondiente para que solvente su situación legal ante los señalamientos en su contra.