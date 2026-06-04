Capacitan a supervisores y personal del Sinae para optimizar calidad educativa en el 2027

Jun 4, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Como parte de los esfuerzos continuos por fortalecer el sistema educativo, desarrollan jornadas de capacitación dirigidas al personal del Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar (Sinae) y supervisores educativos en Quetzaltenango.

Estas actividades se desarrollan en las instalaciones del Parque Intercultural de Quetzaltenango, con el principal objetivo de avanzar en la formulación del Plan Operativo Anual (POA) del año 2027.

El subdirector técnico pedagógico, Miguel Elías Oxlaj Lorenzo, explicó que el personal fue dividido en dos grupos para el desarrollo de los talleres. A pesar de la división, enfatizó que todos los participantes ejercen actualmente funciones de supervisión en el sector.

Enfoques principales de la capacitación

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, las mesas de trabajo se están centra en tres ejes fundamentales:

Revisión de funciones: Recordar y afianzar el rol que desempeñan los supervisores.

Recordar y afianzar el rol que desempeñan los supervisores. Acción en el ámbito educativo: Definir las líneas de trabajo y el quehacer diario dentro de las comunidades escolares.

Definir las líneas de trabajo y el quehacer diario dentro de las comunidades escolares. Calidad educativa: Implementar estrategias que permitan elevar el nivel educativo tanto en los centros escolares públicos como en los privados.

«El enfoque principal, el tema central, es mejorar la calidad educativa tanto en los centros educativos públicos como también privados», destacó Oxlaj Lorenzo.

Planificación con miras al futuro

El subdirector técnico pedagógico subrayó la importancia de adelantarse en los procesos de formulación, debido a que una planificación anticipada garantiza el desarrollo eficiente de las actividades programadas para los próximos años.

Al concluir esta etapa de capacitaciones, el siguiente paso en el cronograma institucional será consolidar y presentar formalmente el plan operativo, el cual estará debidamente vinculado y amarrado al presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2027.