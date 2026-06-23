Capacitan a personal de salud en Quetzaltenango sobre prevención de riesgos laborales

Por Fredy López |
Con el objetivo de fortalecer la seguridad en los entornos de trabajo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ha puesto en marcha una serie de capacitaciones preventivas dirigidas al personal sanitario de la región occidental del país, enfocadas en salud y seguridad ocupacional.
Gladis Marlene Pineda Sandoval, encargada de Salud y Seguridad Ocupacional de la Dirección de Recursos Humanos en el Departamento de Capacitación del MSPAS, explicó que estas acciones buscan dotar al personal de los conocimientos y herramientas necesarias para la prevención de riesgos en sus áreas laborales.
Cronograma de formación
Las jornadas informativas, que cuentan con el apoyo técnico de la licenciada Magda Aguirre y su equipo por parte del Ministerio de Trabajo, se están desarrollando de forma escalonada en el departamento de Quetzaltenango bajo el siguiente esquema:
- Inicio: Las capacitaciones arrancaron con el personal de la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango.
- Segunda fase: Se continuará el alcance en el Hospital Regional de Occidente.
- Tercera fase: Las actividades se trasladarán al Hospital Rodolfo Robles.
- Cierre: El ciclo concluirá el día viernes con la formación de los integrantes de la Escuela de Enfermería de Quetzaltenango.
Las autoridades reiteraron que la actualización constante sobre el reglamento de salud y seguridad ocupacional es un eje fundamental, puesto que, al final del día, lo que se busca proteger de manera integral es la propia salud y bienestar de quienes cuidan a la población.