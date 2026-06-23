Capacitan a personal de salud en Quetzaltenango sobre prevención de riesgos laborales

Jun 23, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en los entornos de trabajo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ha puesto en marcha una serie de capacitaciones preventivas dirigidas al personal sanitario de la región occidental del país, enfocadas en salud y seguridad ocupacional.

Gladis Marlene Pineda Sandoval, encargada de Salud y Seguridad Ocupacional de la Dirección de Recursos Humanos en el Departamento de Capacitación del MSPAS, explicó que estas acciones buscan dotar al personal de los conocimientos y herramientas necesarias para la prevención de riesgos en sus áreas laborales.

Cronograma de formación

Las jornadas informativas, que cuentan con el apoyo técnico de la licenciada Magda Aguirre y su equipo por parte del Ministerio de Trabajo, se están desarrollando de forma escalonada en el departamento de Quetzaltenango bajo el siguiente esquema:

Inicio: Las capacitaciones arrancaron con el personal de la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango.

Las capacitaciones arrancaron con el personal de la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango. Segunda fase: Se continuará el alcance en el Hospital Regional de Occidente.

Se continuará el alcance en el Hospital Regional de Occidente. Tercera fase: Las actividades se trasladarán al Hospital Rodolfo Robles.

Las actividades se trasladarán al Hospital Rodolfo Robles. Cierre: El ciclo concluirá el día viernes con la formación de los integrantes de la Escuela de Enfermería de Quetzaltenango.

Las autoridades reiteraron que la actualización constante sobre el reglamento de salud y seguridad ocupacional es un eje fundamental, puesto que, al final del día, lo que se busca proteger de manera integral es la propia salud y bienestar de quienes cuidan a la población.