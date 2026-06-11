Capacitan a docentes de Quetzaltenango para erradicar racismo y discriminación en centros educativos

Por Fredy López |

Con el objetivo de promover una educación inclusiva y combatir las conductas de intolerancia en las aulas, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra) llevó a cabo un diálogo formativo dirigido a personal clave del sector educativo en el departamento.

La actividad estuvo liderada por Claudia Pac, directora de Codisra en Quetzaltenango, quien destacó la importancia de abordar estos temas de manera institucional. El encuentro contó con la participación de 35 personas, entre ellos, maestros, directores y personal técnico administrativo de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc), bajo una estrecha coordinación con el director de dicha dependencia.

Incremento en los índices de discriminación escolar

Durante la jornada, se alertó sobre una preocupante tendencia al alza en los reportes de discriminación dentro del ámbito escolar. Según los registros de Codisra, tras los análisis correspondientes, se ha determinado de forma clara que estas conductas constituyen actos de discriminación directa, un problema de carácter estructural e histórico que afecta la convivencia de la niñez.

La disertación principal estuvo a cargo de Adán Pérez y Pérez, reconocido experto con una amplia trayectoria en el ámbito educativo del país, quien aportó herramientas metodológicas para fomentar la inclusión desde la infancia.

¿Cómo actuar ante un caso de discriminación?

Al ser consultada sobre las acciones y protocolos que se deben activar cuando se detecta un caso de discriminación o racismo en las escuelas, la directora de Codisra enfatizó la ruta legal y de atención:

➡️ Presentación de la denuncia: La vía principal para canalizar estos casos es el Ministerio Público (MP), institución donde generalmente se formalizan las denuncias.

➡️ Atención y escucha activa: Brindar un espacio de escucha tanto a usuarios como a usuarias afectadas de manera inmediata.

➡️ Cuidado de menores de edad: Cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes, se implementan cuidados rigurosos y específicos.

➡️ Atención profesional: Se activa el acompañamiento y la intervención de profesionales capacitados para abordar la situación de manera integral y brindar el soporte necesario a los menores.