Camioneta impacta contra poste en la zona 3 de Xela; piloto huye del lugar

Jun 11, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – Un fuerte incidente de tránsito se registró este jueves en la calle Rodolfo Robles, entre la 22 y 23 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango, donde una camioneta agrícola marca Toyota, modelo RAV, colisionó contra un poste.

El impacto provocó daños considerables en el ornato público de este sector. Según información preliminar, el conductor presuntamente se encontraba bajo efectos de bebidas alcohólicas al momento del percance. Tras el choque, el responsable abandonó el lugar para evitar asumir responsabilidades.

En el lugar del hecho quedaron abandonados el bumper delantero del vehículo y la placa de circulación, elementos que serán fundamentales para que las autoridades logren identificar al propietario y procedan con la investigación correspondiente.

El incidente generó alarma entre los vecinos del sector, quienes hicieron un enérgico llamado a los automovilistas a conducir con responsabilidad, priorizando la seguridad ciudadana y evitando daños a la infraestructura pública.