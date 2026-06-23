Cámaras de vigilancia registran el robo de una motocicleta en zona 1 de Retalhuleu

Jun 23, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Un robo de vehículo fue reportado este martes en la 6.ª avenida de la zona 1 de Retalhuleu, específicamente en las afueras de un centro educativo.

El hecho fue captado por cámaras de vigilancia del sector, material que ya se encuentra en poder de las autoridades.

De acuerdo con los datos preliminares, el propietario de la motocicleta con matrícula M-385 LWH dejó el vehículo estacionado mientras asistía a sus actividades académicas.

Al finalizar la jornada, el estudiante constató que la unidad ya no se encontraba en el lugar donde la había dejado.

El video de seguridad muestra cómo un individuo se aproxima a la motocicleta y, en cuestión de segundos, logra retirarla del lugar.

Investigaciones en curso

Las autoridades competentes ya cuentan con las grabaciones para iniciar las investigaciones que permitan identificar al responsable y esclarecer el suceso.

Ante este tipo de incidentes, los cuerpos de seguridad recomiendan a los propietarios de motocicletas implementar medidas adicionales de seguridad y realizar las denuncias respectivas ante cualquier actividad sospechosa que se observe en la vía pública.