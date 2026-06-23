Cámara de Comercio fortalece al sector empresarial con jornadas de capacitación en Quetzaltenango

Jun 23, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Cámara de Comercio de Guatemala Filial Quetzaltenango impulsa el desarrollo del sector empresarial a través de un programa mensual de capacitaciones dirigido tanto a sus afiliados como al público en general.

En esta ocasión se impartieron talleres sobre liderazgo y servicio al cliente, los cuales contaron con una amplia participación.

🔴 CAPACITACIÓN A EMPRESARIOS | El presidente de la Cámara de Comercio de #Guatemala Filial #Quetzaltenango, Jorge García, informa de actividades para fortalecer a empresarios en mejorar la productividad de negocios y promover el crecimiento personal y profesional.



Vía Osmar Toc pic.twitter.com/VBRwrGqTRB — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 23, 2026

El presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala Filial Quetzaltenango, Jorge García, destacó que estas actividades buscan fortalecer las capacidades de los empresarios, mejorar la productividad de sus negocios y promover su crecimiento personal y profesional.

Agregó que la institución mantiene una agenda permanente de desayunos empresariales y jornadas formativas para fomentar el liderazgo y la competitividad en el departamento.