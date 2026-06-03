Buscan a fotógrafo en San Juan Ostuncalco por denuncias de acoso sexual contra mujeres y menores de edad

Jun 3, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) ejecutan un operativo táctico en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, buscan a fotógrafo debido a una serie de denuncias ciudadanas. Las acciones apuntan a un caso de presunto acoso e intimidación que involucra el abuso de confianza en el ámbito profesional.

Operativo en la zona 3 de San Juan Ostuncalco:

Elementos de la PNC, en estrecha coordinación con fiscales del MP, irrumpieron de forma sorpresiva en un inmueble en la 2ª avenida, zona 3 del referido municipio.

La orden judicial autorizó a las autoridades a realizar las siguientes diligencias dentro de la vivienda:

➡️ Inspección y registro: Revisión minuciosa de los ambientes del inmueble para localizar indicios relacionados con el caso.

➡️ Secuestro de evidencias: Incautación de material tecnológico u otros objetos que sirvan como medios de prueba científica para fortalecer la investigación del caso.

Supuesto patrón de intimidación en sesiones fotográficas:

La orden de allanamiento fue emitida formalmente por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de la ciudad de Quetzaltenango. El mandamiento judicial se dirigió específicamente contra un hombre identificado como David Calderón.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la fiscalía, el señalado utilizaba su profesión:

➡️ Modus operandi: El sospechoso se dedicaba a la fotografía y presuntamente aprovechaba el desarrollo de las sesiones fotográficas para cometer actos de intimidación, acoso y acciones deshonestas en contra de la integridad de sus clientes.

Tras concluir la diligencia en San Juan Ostuncalco, las autoridades reiteraron el llamado a la población en general para que rompan el silencio y acudan a denunciar cualquier hecho negativo o delictivo que vulnere la seguridad y la dignidad de las personas, garantizando el seguimiento bajo estricta confidencialidad.